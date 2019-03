SLD: Nasi europosłowie nie będą w EPP

"Wszystkie osoby rekomendowane na listy Koalicji Europejskiej przez SLD znajdą się w Postępowym Sojuszu Socjalistów i Demokratów, a nie Europejskiej Partii Ludowej" - poinformował Sojusz Lewicy Demokratycznej na swoim profilu na Twitterze.

To reakcja na słowa wiceprezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który w Polsat News stwierdził, że "absolutna większość kandydatów Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zadeklarowała, że dołączy do EPP (Europejskiej Partii Ludowej)". - Dwie osoby ze 130 startujących w tych wyborach mówią o tym, że trudno będzie im wejść do tej frakcji - dodał Trzaskowski. EPP to frakcja zrzeszająca co do zasady chadeckie, centroprawicowe partie - obecnie z Polski należą do niej PO i PSL.

Uprzejmie proszę @trzaskowski_ o niekolportowanie nieprawdziwych informacji. NIKT startujący do PE z rekomendacji @sldpoland z list @KEuropejska NIE PRZYSTĄPI do @EPP. Stosowne oświadczenie zostanie przedstawione przez kandydatów_ki na Radzie Krajowej SLD zatw. listy w niedzielę — Anna-Maria Żukowska (@AM_Zukowska) March 27, 2019

Wszystkie osoby rekomendowane na listy @KEuropejska przez SLD znajdą się we frakcji @TheProgressives, a nie @EPP. https://t.co/uuRHGcwurM — SLD - Koalicja Europejska (@sldpoland) March 27, 2019

Słowa Trzaskowskiego skomentowała też na Twitterze rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska.

"Uprzejmie proszę Rafała Trzaskowskiego o niekolportowanie nieprawdziwych informacji. NIKT startujący do PE z rekomendacji SLD z list Koalicji Europejskiej NIE PRZYSTĄPI do EPP. Stosowne oświadczenie zostanie przedstawione przez kandydatów/kandydatki na Radzie Krajowej SLD zatwierdzającej listy w niedzielę" - napisała.

SLD w wyborach do PE startuje w ramach Koalicji Europejskiej utworzonej przez PO. Oprócz SLD w skład Koalicji wchodzą PSL, Nowoczesna i Zieloni. Dotychczas tylko europosłowie PO i PSL zasiadali we frakcji Europejskiej Partii Ludowej.