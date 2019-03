Szydło o starcie do PE: Nigdzie się nie wybieram

- To absolutnie nie jest emerytura, myślę, że teraz jest czas na Parlament Europejski, po to, żeby jak mówi mój kolega Joachim Brudziński, zdobyć kolejne szlify i umiejętności i potem móc jeszcze lepiej pracować w polskiej polityce - mówiła w RMF FM wicepremier Beata Szydło, która otwiera małopolską listę PiS w wyborach do PE.

Szydło poinformowała na antenie RMF FM, że na małopolskiej liście PiS, na trzeciej pozycji znajdzie się Patryk Jaki.

Mówiąc o własnym starcie do PE Szydło zapewniła, że "to nie jest emerytura". - Ja przede wszystkim nigdzie się w tej chwili nie wybieram. Będąc europosłem będę cały czas aktywna w polskiej polityce. Jestem wiceprezesem partii, będę wiceprezesem partii i będę cały czas łączyć pracę w Brukseli z tym, co dzieje się w Polsce, bo po to tam jadę - zapewniła.

Szydło podkreślała, że "coraz więcej polskich spraw, tych bliskich polskich spraw codziennych, naszych, rozstrzyga się właśnie w Brukseli". - A ponieważ jeździłam do Brukseli i widziałam co tam się dzieje i na czym polega w tej chwili rola europarlamentarzystów i w jaki sposób parlamentarzyści z Polski, przede wszystkim z Platformy, pracują i czym się zajmują, to postanowiłam, że trzeba się tam wybrać i musi być silna reprezentacja - dodała.

Pytana o tzw. piątkę Kaczyńskiego - socjalne propozycje PiS ogłoszone przed wyborami do PE, Szydło podkreśliła, że "są to bardzo dobre programy społeczne".

Dopytywana o zapowiedziany wcześniej program Mieszkanie plus, w ramach którego - jak wyliczał prowadzący rozmowę Robert Mazurek - wybudowano 480 mieszkań, Szydło podkreśliła, że "dziesięć tysięcy (mieszkań) jest w przygotowaniu aktualnie".

- Program jest cały czas realizowany. Też życzyłabym sobie, żeby tych mieszkań w tym momencie było więcej, ale proszę zwrócić uwagę, że my ruszaliśmy z zupełnie nowym programem mieszkaniowym, programem, który był obliczony na rzeczywiście jego upowszechnienie i w tym momencie możemy powiedzieć tak: jest realizowany i zapewne będzie dalej kontynuowany - podkreśliła.

- Nie twierdzę, że ja jestem zadowolona z postępu i tempa pracy nad tym programem - przyznała jednocześnie.