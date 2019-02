Prezydent Andrzej Duda: Żałobę po Janie Olszewskim uważam za konieczną

"Pożegnanie Wybitnego Prawnika i Polityka, Kawalera Orderu Orła Białego, Premiera rządu wolnej i suwerennej Polski wymaga stosownej powagi" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda, zapowiadając konsultację z premierem Mateuszem Morawieckim odnośnie ogłoszenia żałoby narodowej po zmarłym w czwartek Janie Olszewskim.

Jan Olszewski trafił do szpitala w ostatnią środę. Od tamtej pory nie odzyskał przytomności. Zmarł w czwartek późnym wieczorem. Miał 89 lat.

"Adwokat - obrońca Opozycji w czasach PRL. Premier pierwszego prawdziwie niekomunistycznego polskiego rządu. Z pewnością można Go nazwać Premierem Wolnej, Niepodległej i Suwerennej Rzeczypospolitej. Do ostatniego tchnienia służył Polsce. Cześć Jego Pamięci!" - napisał na Twitterze na wieść o śmierci byłego premiera prezydent Andrzej Duda.

Wieczorem prezydent zapowiedział, że w porozumieniu z premierem Mateuszem Morawieckim podejmie odpowiednie czynności urzędowe w celu zarządzanie żałoby narodowej.

"Pożegnanie Wybitnego Prawnika i Polityka, Kawalera Orderu Orła Białego, Premiera rządu wolnej i suwerennej Polski wymaga stosownej powagi. Zarządzenie Żałoby Narodowej uważam za konieczne i w porozumieniu z premierem Morawieckim podejmę w tej sprawie odpowiednie czynności urzędowe" - zapowiedział Andrzej Duda.

Pożegnanie Wybitnego Prawnika i Polityka, Kawalera Orderu Orła Białego, Premiera rządu wolnej i suwerennej Polski wymaga stosownej powagi. Zarządzenie Żałoby Narodowej uważam za konieczne i w porozumieniu z PMM podejmę w tej sprawie odpowiednie czynności urzędowe. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 8 lutego 2019

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapowiadał wcześniej, że pogrzeb Jana Olszewskiego będzie miał charakter państwowy, "z pełnym ceremoniałem".

Nie jest jeszcze znana data ani miejsce pogrzebu byłego premiera.

W 2013 roku po śmierci pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego ówczesny prezydent Bronisław Komorowski ogłosił jednodniową żałobę narodową - w dniu pogrzebu.

Od soboty w KPRM wystawiona będzie Księga kondolencyjna po śmierci Jana Olszewskiego. W weekend można się będzie do niej wpisywać w godzinach 11.00-18.00, w dni powszednie - od 9.00 do 19.00. Księga będzie wystawiona aż do dnia pogrzebu.