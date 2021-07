MON dofinansował budowę 47 strzelnic

Ministerstwo Obrony Narodowej rozszerzyło program „Strzelnica w Powiecie" o możliwość dofinansowania adoptacji posiadanego lokalu na strzelnicę pneumatyczną lub wirtualną. Celami programu jest rozwój sportu strzeleckiego, zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół z klas wojskowych oraz „kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej".

Do MON wpłynęło łącznie 61 ofert, z czego 5 dotyczyło strzelnic pneumatycznych a 56 wirtualnych. Ostatecznie komisja przyznała dofinansowanie dla dwóch strzelnic pneumatycznych (łącznie 355?tys. zł) oraz 45 strzelnic wirtualnych (5?967?tys. zł). Na strzelnicy pneumatycznej będzie można wykonywać strzelania na odległość minimum 10 m na co najmniej pięciu stanowiskach. Będą one wyposażone w transportery tarcz do strzelań do celów stałych wraz z możliwością zaprogramowania odległości zatrzymania tarcz, stoły strzeleckie, uniemożliwiające niekontrolowane przejście na linię ognia oraz przesłony między stanowiskami, tzw. ekrany rozdzielające. Projekt zakłada też zakup okularów ochronnych, co zwiększy bezpieczeństwo korzystających.