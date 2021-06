Incydent na Morzu Czarnym. Wielka Brytania: Nie ma się czym emocjonować

W czwartek do sprawy odniósł się minister środowiska George Eustice. - Nie sądzę, by w tym incydencie było cokolwiek, czym warto byłoby się emocjonować - powiedział.

- Nie uważam, by padły strzały ostrzegawcze, to były ćwiczenia artyleryjskie, które się tam odbywały. To nic niezwykłego, że Rosjanie podejmują takie aktywności na tym obszarze - podkreślił zaznaczając, że "w tym sensie incydent nie jest szczególnie nietypowy".

Również szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab powiedział, że w stronę Defendera nie oddano strzałów ostrzegawczych. Zdaniem ministra, rosyjska wersja zdarzeń jest "przewidywalnie niedokładna".

Nad Morzem Czarnym położony jest m.in. Krym, który w 2014 roku został zajęty i anektowany przez Rosję. Aneksja ta nie została uznana przez społeczność międzynarodową, a Krym jest traktowany jako część terytorium Ukrainy znajdująca się pod okupacją Rosji.