Joe Biden nie zdemontuje Fortu Trump

- Administracja Joe Bidena dokona przeglądu umów o współpracy wojskowej z Polską. Tak robi każda administracja. I jest to konieczne. Ale znaczących zmian w stosunku do zobowiązań podjętych przez Donalda Trumpa wobec polskich władz nie należy się spodziewać - powiedział “Rzeczpospolitej” Curtis Scaparrotti, który do zeszłego roku dowodził wojskami USA w Europie i siłami zbrojnymi całego NATO.