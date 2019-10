Wielka parada wojskowa w Chinach. Pekin pokazał nową broń

W Pekinie zaprezentowano nowy naddźwiękowy pocisk balistyczny Dongfeng 17 (DF-17) zdolny do przenoszenia ładunków jądrowych, który według ekspertów jest w stanie przebić się przez tarcze antyrakietowe Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Jak oceniają analitycy, osiągana przez pocisk prędkość zmniejsza czas na podjęcie decyzji o odwetowym ataku jądrowym. Nowy pocisk jest w stanie przenosić wiele osobno celowanych ładunków nuklearnych. Zwalczanie nowej chińskiej broni utrudnia fakt, że w tuż przed odpaleniem głowic DF-17 jest w stanie lecieć na znacznie niższej wysokości.

Podczas parady pokazano także międzykontynentalne pociski balistyczne Dongfeng 41 (DF-41) o rekordowym zasięgu 12-15 tysięcy kilometrów. Według analiz Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, DF-41 są w stanie dolecieć do kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych w 30 minut.

Pekin pochwalił się także odpalanymi z okrętów podwodnych pociskami JL-2 oraz nowymi pociskami do zwalczania okrętów YJ-18. Chiny zaprezentowały także nowy zaawansowany system radarowy, zdolny do wykrywania samolotów i rakiet, a także rakiety ziemia-powietrze HQ-9B, zdolne do przechwytywania wielu celów. Na Placu Niebiańskiego Spokoju pokazano także naddźwiękowy bezzałogowy samolot rozpoznawczy WZ-8.