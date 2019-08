Prezydent wręczył nominacje generalskie. "Niezwykła elita"

Nominacje generalskie oraz odznaczenia państwowe prezydent wręczył na placu Chrobrego. W uroczystości wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu - Elżbieta Witek i Stanisław Karczewski oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Na stopień generała dywizji awansowani zostali generał brygady Sławomir Kowalski – Dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowódca Komponentu Lądowego oraz generał brygady Krzysztof Radomski – Dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Na stopień generała brygady mianowani zostali: pułkownik Artur Jakubczyk – Zastępca Dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz pułkownik Krzysztof Walczak – Dowódca 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego. Na stopień kontradmirała mianowany został komandor Piotr Nieć – Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Prezydent wręczył też odznaczenia państwowe - st. chor. Paweł Kołodziej, plut. Grzegorz Krasicki otrzymali Krzyż Zasługi za Dzielność; Złoty Krzyż Zasługi otrzymał gen. dyw. Krzysztof Król; Srebrny Krzyż Zasługi - płk Artur Wieliński; Brązowy Krzyż Zasługi - sierż. Tomasz Cieślak i st. chor. Mariusz Gutkowski; Morski Krzyż Zasługi z Mieczami - kmdr Dariusz Juszczak; Wojskowy Krzyż Zasługi - chor. Emilia Kłosowska, mł. chor. Jacek Radwański oraz płk Paweł Wiktorowicz; Morski Krzyż Zasługi - wiceadm. Krzysztof Jaworski; Lotniczy Krzyż Zasługi - mjr Marcin Konończuk.

- Gratuluję tego niezwykle ważnego momentu odebrania nominacji generalskich i nominacji admiralskiej i odznaczeń państwowych - mówił po uroczystości Andrzej Duda. - To ważny moment w życiu żołnierza, kiedy wkracza do tej niezwykłej elity, jaką jest korpus generalicji i admiralicji Rzeczypospolitej Polskiej - dodał.

- Oczywiście taka nominacja to dla mnie przede wszystkim zobowiązanie. Oczekuję tego, że teraz będzie jeszcze więcej - teraz będziecie służyli z jeszcze większymi siłami - podkreślił prezydent.

- To oznacza odebrany rodzinie czas, służbę, która często niesie ze sobą ryzyko dla życia, ryzyko dla zdrowia, ale taki jest wybór żołnierza - mówił w Katowicach Duda.

- Cieszę się także z tego, że mogliśmy tego dokonać tutaj, w Katowicach, w sercu Górnego Śląska, w jego stolicy, w tym tak ważnym dla Górnego Śląska i całej Polski momencie - w 99. rocznicę wielkiej, wspaniałej Bitwy Warszawskiej, gdy polskie wojska przeważyły szale wojny na korzyść Rzeczypospolitej. Dzięki geniuszowi marszałka Józefowi Piłsudskiemu, dzięki Wincentemu Witosowi jego działaniu, które zmobilizowało chłopaków z polskich wsi, udało się odeprzeć bolszewicką nawałę - mówił prezydent.

- Była to wielka wola tego, aby Rzeczpospolita trwała, aby była na mapie. Ludzie wiedzieli co to znaczy rosyjska niewola. Za to bohaterstwo będziemy im wdzięczni, mam nadzieję po wszystkie pokolenia Rzeczypospolitej - dodał.

Prezydent przypomniał następnie historię Powstań Śląskich. - Za wszelką cenę, nawet z bronią w ręku gotowi byli walczyć, żeby tutaj była Polska - mówił o powstańcach śląskich prezydent. - Powstania Śląskie zwyciężyły, chwała powstańcom śląskim. To wielki dzień dla Górnego Śląska, dla polskiej śląskiej ziemi - dodał.

Prezydent przypomniał, że zdobyty w wyniku trzech powstań śląskich Polska zdobyła fragment ziemi, który był "przemysłowym sercem" II Rzeczypospolitej.

- Pojawiły się przed uroczystościami jakieś horrendalne plotki, niestety obawiam się związane z polityką i kampanią wyborczą, że mają być obniżane uposażenia emerytalne dla polskich żołnierzy. Jest to absolutna wstrętna nieprawda. Jako prezydent nigdy nie podpisze takiej ustawy, która będzie godziła w to co otrzymują ci, którzy służyli Rzeczypospolitej. Gwarantuję to dzisiaj. Było to wstrętne pomówienie, ponieważ nie ma w tej chwili takich planów i założeń. Proszę, by tego typu argumentami nie posługiwać się w kampanii, bo jest to ohydne i nieprzyzwoite, bo budzi obawę kobiet, które zostały same po śmierci mężów - mówił prezydent.

