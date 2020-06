Izrael bombarduje Syrię. Celem - irańskie bazy

Syryjska armia podała, że ataki były przeprowadzone jednocześnie - jeden na posterunek wojskowy we wschodniej części prowincji Dajr az-Zaur oraz w pobliżu miasta As-Suchna. Trzecim celem miała być instalacja wojskowa w miasteczku Salhad, na południu Syrii. W tych atakach zginęli dwaj syryjscy żołnierze a czterech zostało rannych.

Wszystkie zaatakowane cele znajdują się w tych strefach we wschodniej i południowej Syrii, które były atakowane przez Izrael w poprzednich miesiącach. W rejonach tych silna ma być obecność wspieranych przez Iran milicji.

Izraelska armia odmawia komentarza w sprawie ataków.

Według źródeł wywiadowczych cytowanych przez agencję Reuters ataki mają być częścią działań zaaprobowanych przez USA w ramach polityki antyirańskiej w regionie, które mają osłabić obecność wojskową Iranu w państwach Bliskiego Wschodu.

Izrael przyznawał się wcześniej do przeprowadzenia licznych ataków powietrznych na cele w Syrii od rozpoczęcia wojny domowej w tym kraju w 2011 roku. Tel Awiw obawia się, że Iran wykorzysta konflikt w Syrii do stworzenia w tym kraju przyczółków do ewentualnego ataku na Izrael.