Turcja: 369 tys. Syryjczyków przesiedlonych do Syrii

Rzecznik MSW Turcji Ismail Catakli poinformował, że w wyniku przeprowadzonej przez Turcję w Syrii operacji "Źródło pokoju" i utworzenia na pograniczu Syrii i Turcji szerokiej na 30 km strefy bezpieczeństwa, do Syrii przesiedlono jak dotąd 369690 Syryjczyków przebywających dotychczas w Turcji.

Turcja przyjęła ok. 3 mln uchodźców z Syrii uciekających przed wojną domową w tym kraju.

Organizacje praw człowieka alarmowały wcześniej, że Turcja przymusowo przesiedla Syryjczyków do "strefy bezpieczeństwa" zmuszając ich do wyrażenia zgody na przenosiny do Syrii.

Turcy przeprowadzili na terenie Syrii trzy operacje określane przez Ankarę jako antyterrorystyczne: były to "Tarcza Eufratu", "Gałązka Oliwna" i "Źródło Pokoju". Wszystkie te operacje były wymierzone w Kurdów z Powszechnych Jednostek Ochrony (YPG), sojuszników USA w walce z dżihadystami, którzy przez Turcję uważani są za zbrojne przedłużenie zdelegalizowanej w Turcji, separatystycznej Partii Pracujących Kurdystanu (PPK).

Przeciwko działaniom Turcji w Syrii zdecydowanie protestowała m.in. Francja.