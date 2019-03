Politico o Biedroniu: Chłodna wiosna polskiego Macrona

"Chłodna wiosna dla polskiego Macrona" - pisze Politico.eu opisując sytuację partii Wiosna Roberta Biedronia. Biedroń określony jest jako "wielka nadzieja polskich liberałów", ale - jak czytamy - "sprawy nie idą mu zgodnie z planem".

Politico pisze, że Biedroń przedstawiał siebie jako "alternatywę dla dwóch wielkich bestii w polskiej polityce - rządzącego PiS i centrowej PO". "Biedroń prezentował się jako świeża twarz w polityce, nie uwikłana w związki ani z PiS, ani z PO - ktoś w rodzaju polskiego Emmanuela Macrona".

Poniżej dalsza część artykułu

Jak pisze Politico Wiosna celowała też w nie mających swojej reprezentacji wyborców lewicy "mających niewiele możliwości po implozji postkomunistycznego SLD w 2005 roku".

Politico przypomina, że tuż po powstaniu Wiosny w jednym z sondaży miała ona poparcie rzędu 16 proc., ale w ubiegłym tygodniu poparcie dla Wiosny spadło w kolejnym sondażu do 7 proc. - "niewiele powyżej 5 proc. progu wyborczego".

Jak ocenia autorka artykułu Wiosna ma problem ze znalezieniem sobie niszy na polskiej scenie politycznej ponieważ Biedroń próbuje pozyskiwać głosy zarówno w liberalnych wielkich miastach, gdzie największe poparcie ma PO, jak i w "małych, biedniejszych konserwatywnych miasteczkach", które są bazą poparcia dla PiS.

Politico odnotowuje też, że obietnice socjalne składane przez Biedronia i Wiosnę oznaczają wejście na "teren, który został już zajęty przez PiS".

"Wiosna ma też kłopot z socjalliberalnymi propozycjami, w których zawiera się poparcie dla małżeństw homoseksualnych, zmniejszenie roli Kościoła katolickiego w edukacji oraz przyznanie kobietom prawa do aborcji do 12 tygodnia ciąży" - pisze Politico odnotowując przy tym podpisanie przez Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy z PO, karty LGBT+, co ściągnęło na prezydenta Warszawy "ataki części Kościoła i prawicy, oskarżających go o deprawowanie polskich dzieci".

"Biedroń milczał, zastanawiając się jak na to odpowiedzieć" - pisze Politico dodając, że ostatecznie odpowiedź była bardzo ostrożna i zawierała atak na PO za to, że partia ta nie zrobiła więcej dla społeczności LGBT w czasie, gdy sprawowała władzę.

Politico zauważa też, że Polska jest wyraźnie podzielona na dwa obozy - PiS i opozycję zjednoczoną w Koalicji Europejskiej, a wybory parlamentarne zaplanowane na jesień będą dla kraju kluczowe. Autorka artykułu w Politico dodaje, że wyzwaniem dla Wiosny będzie zachowanie znaczenia w polskiej polityce do jesiennych wyborów.