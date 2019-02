Sondaż: Czy Wiosna to dobra nazwa dla partii Biedronia

Czy Wiosna to dobra nazwa dla formacji politycznej Roberta Biedronia? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Po miesiącach spekulacji i oczekiwań były prezydent Słupska ogłosił nazwę i program swojej partii. Warszawska konwencja wypełniła stołeczny Torwar. - Polska potrzebuje świeżości, Polska potrzebuje wiosny. To my zrobimy tę wiosnę! My jesteśmy tą wiosną, tą świeżością, którą wniesiemy do polskiej polityki – mówił Robert Biedroń podczas konwencji założycielskiej na warszawskim Torwarze.

Partia Roberta Biedronia serio ma się nazywać: "Wiosna"? — Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) 3 lutego 2019

Poniżej dalsza część artykułu

Podzielone są głosy odnośnie tego, czy Wiosna to dobra nazwa dla formacji politycznej Roberta Biedronia – taki sam odsetek uważa, że to dobra nazwa, jak i że zła oraz taka sama grupa nie ma opinii w tej kwestii.

- Częściej pozytywnie oceniają nazwę tej formacji politycznej kobiety (36 proc.), osoby w wieku 25-34 lata (40 proc.), badani o wykształceniu średnim (35 proc.) oraz respondenci z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (40 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

- Nazwa symbolizuje odnowę, zmianę i nadzieję na to, że polityka w końcu będzie wyglądać inaczej. Ale to nie nazwa jest najważniejsza. Najważniejszy jest program, czyli odpowiedź na potrzeby Polek i Polaków. Nasz program wprowadza wiosenny powiew do polskiej polityki i odbudowy wspólnoty – tłumaczy w rozmowie z serwisem rp.pl Marcin Anaszewicz, wiceszef Wiosny.

„Symetryzm to taka pałka, którą PO-PiS okłada tych, którzy się próbują wymknąć z tego podziału. My nie powinniśmy wrócić ani do tego, co robiła PO, ani do tego, co oferuje nam PiS” – stwierdził Biedroń po konwencji podczas rozmowy z Michałem Kolanką.