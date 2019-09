Ścieki do Czajki popłyną już dziś?

Tymczasowy rurociąg zbudowany na moście pontonowym ma zacząć dziś działać – zapowiedziały Wody Polskie, które odpowiadają za przygotowanie konstrukcji.

Będą nim tymczasowo odprowadzane ścieki do oczyszczalni Czajka po tym, jak blisko dwa tygodnie temu, doszło do awarii dwóch kolektorów, którymi nieczystości płynęły z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni. Teraz ścieki wpuszczane są do Wisły. Poniżej dalsza część artykułu

Próby ciśnieniowe systemu pompującego rozpoczęły się wczoraj po południu . "Proces przesyłu nieoczyszczonych ścieków do bypassu realizowany będzie za pomocą węży zanurzonych w czerpni" – podają Wody Polskie.

Wężami ścieki będą kierowane do pracujących pomp. Pompy wyposażone będą w rozdrabniacze do mielenia nieczystości stałych. Następnie ścieki będą transportowane kolektorami do rozdzielnika, a przez rozdzielnik do dwóch nitek rurociągu.

- Po opuszczeniu rurociągu ścieki skierowane zostaną do zrzutni, skąd finalnie trafią podziemnym kolektorem do oczyszczalni „Czajka" – informują Wody Polskie.

Wczoraj wieczorem planowane było kontrolne napełnianie rurociągu wodą. Nie wiadomo na razie jak wypadły te próby.

Dziś ma się rozpocząć zrzut. Tymczasowy rurociąg ma uzyskać pełną funkcjonalność. Wszystkie pompy są na terenie czerpni, są też opracowane wszystkich schematy użytkowania.

Zastępczą konstrukcją ma być zrzucanych około czterech metrów sześciennych na sekundę, ale nie jest wykluczone, że ta ilość może być większa.

Według zapewnień Wód Polskich konstrukcja w sprzyjających warunkach hydrologicznych będzie mogła pracować wiele miesięcy.

- Jesteśmy przygotowani do tego, żeby to wykonywać nawet do trzech miesięcy, natomiast jeśli wystąpią warunki lodowe, musimy się z tym pomostem ewakuować, co oczywiście nie świadczy o tym, że musimy tę instalację rozbierać – mówił wczoraj Wojciech Skowyrski, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą PGW Wody Polskie.

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek 27 sierpnia i w środę 28 sierpnia.