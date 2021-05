Fotoradary na moście pozostaną jaskrawożółte

Prace związanie z montażem sześciu fotoradarów na Moście Poniatowskiego rozpoczęły się w połowie kwietnia. Wówczas została przygotowywana była infrastruktura konieczna do tego, by urządzenia mogły działać.

We wtorek z zamontowanych fotoradarów miejskie służby zdjęły czarną folię. Są już one gotowe do działania. Koszt postawienia urządzeń to ponad milion 800 tys. złotych. Ustawienie odblaskowych urządzeń na moście wywołało falę krytyki.