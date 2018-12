Rządowe i samorządowe serwisy internetowe będą w pełni dostępne dla niepełnosprawnych

Najpóźniej w 2020 r. strony internetowe i serwisy administracji rządowej i samorządowej mają być w pełni dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i dysfunkcjami. Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt ustawy w tej sprawie.

Projekt przygotowany w Ministerstwie Cyfryzacji obejmuje wszystkie organy publiczne posiadające strony internetowe lub aplikacje mobilne, w tym podmioty nieobjęte tzw. Krajowymi Ramami Interoperacyjności: podmioty tworzone przez samorządy (wodociągi, parki technologiczne, etc.), strony Senatu, Sejmu oraz Kancelarii Prezydenta.

W ramach projektu, dostępność należy rozumieć jako zasady i techniki, które powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, tak by były one bardziej przystępne dla użytkowników. Najważniejszym założeniem projektu jest wdrożenie tzw. jednolitego standardu dostępności dla wszystkich organów publicznych (w szerszym zakresie niż do tej pory). Organy administracji będą musiały działać zgodnie z następującymi zasadami:

· zasada alternatywnego dostępu – zakłada się, że najważniejsza jest informacja niesiona przez publikowany dokument, a nie sam dokument, dlatego dla niedostępnych plików obywatel będzie miał prawo zadzwonić lub wysłać mail i poprosić o jego przeczytanie;

· zasada priorytetów dostępności – bezwzględnie dostępne muszą być te informacje, które niosą za sobą skutki prawne – urząd powinien je uczynić dostępnymi w pierwszej kolejności;

· zasada informacji zwrotnej – obywatel, kontaktując się z urzędem z wnioskiem o przekazanie informacji niesionych przez niedostępny dokument, informuje tym samym urząd, że ten dokument jest dla niego ważny (zakłada się, że przez taki mechanizm urząd zyska świadomość istoty sprawy i zamieni ten i inne dokumenty na ich dostępne wersje);

· zasada dostępu do wszystkich informacji publikowanych przez urząd – np. podmiot publikujący treści w mediach społecznościowych, które nie dostarczają technicznej możliwości do zapewnienia dostępności, będzie musiał opublikować kopię tych informacji na swojej stronie internetowej;

Pierwszym krokiem dla urzędu w realizacji obowiązku zapewnienia dostępności ma być utworzenie deklaracji dostępności – strony internetowej, która będzie przewodnikiem dla osoby niepełnosprawnej, ułatwiającym poruszanie się po witrynie urzędu.

Projekt przewiduje, że realizacja przepisów ustawy będzie monitorowana, a organy publiczne, które nie wykonają przewidzianych w ustawie obowiązków, zapłacą kary:

· 10 tys. zł - gdy organ uporczywie unika zapewnienia dostępności;

· 5 tys. zł za nieopublikowanie oświadczenia o dostępności oraz za nieopublikowanie w formie dostępnej podstawowych informacji, które muszą zawsze i bezwzględnie być dostępne.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach, tak, aby urzędy miały czas na dostosowanie stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Projekt ustawy dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Dyrektywa nakazuje zwiększenie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych w oparciu o wspólne wymogi dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Takie osoby to m.in. osoby niewidome i słabowidzące, osoby głuche i słabosłyszące, czy osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, ale również osoby starsze.