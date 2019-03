E-dowód osobisty jak karta kredytowa czy smartfon. Można go zabezpieczyć PIN-em

Od 4 marca do obrotu wszedł nowy, elektroniczny dowód osobisty.

Podstawową różnicą między starym dowodem a e-dowodem jest warstwa elektroniczna. To wbudowany, niewidoczny z zewnątrz, chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza, że wystarczy położyć go na czytniku. Dokumentu można używać do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód to także środek identyfikacji elektronicznej. To na nim zapisany jest nasz profil osobisty oraz podpis osobisty, który umożliwia podpisywanie dokumentów.

Co będzie można załatwić z nowym e-dowodem? Akceptować umowy i faktury, potwierdzać obecność w systemie świadczeń zdrowotnych, szybciej odprawiać się na lotniskach, podpisywać dokumenty elektronicznie.

Nowe funkcjonalności dokumentu wiążą się z nowymi zabezpieczeniami. Aby korzystać z warstwy elektronicznej trzeba będzie wykonać kilka dodatkowych kroków przy odbiorze dokumentu.

– Kody PIN są potrzebne do tego, by za pomocą e-dowodu móc się uwierzytelniać. Czterocyfrowy PIN pozwoli na zalogowanie się do e-usług. Sześciocyfrowy – do podpisu pisma – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Czym się różnią?

• czterocyfrowy PIN1 do profilu osobistego – będzie potrzebny, by potwierdzić naszą tożsamość w systemie teleinformatycznym, czyli np. logując się do e-usług.

• sześciocyfrowy PIN2 do podpisu osobistego – to kod do złożenia podpisu osobistego (równoznacznego z podpisem odręcznym), zostanie aktywowany w przypadku, gdy podczas składania wniosku o dowód zaznaczyłeś opcję, że chcesz posiadać certyfikat podpisu osobistego.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji, pierwsze ustalanie obu kodów PIN odbywa się w urzędzie podczas odbioru dowodu. Można to ustalić później – w dowolnym urzędzie gminy. Jedyny warunek jest taki, że trzeba to zrobić osobiście.

Osoby, które nie są zainteresowane korzystaniem z warstwy elektronicznej, mogą zrezygnować z jej aktywacji. W tym wypadku nie ustalasz żadnych kodów.

Można też aktywować tylko jedną funkcjonalność i tylko dla niej ustalić kod PIN. Funkcjonalność, czyli inaczej – certyfikat. Do wyboru będzie certyfikat podpisu osobistego i/lub certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia. Jeśli obywateli zmieni zdanie, w dowolnym momencie będzie mógł przyjść do urzędu i aktywować drugą, brakującą funkcjonalność/ certyfikat.

Po trzykrotnym wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN1 lub PIN2, funkcjonalność odpowiednio – profilu osobistego lub podpisu osobistego zostanie zablokowana. Wtedy za pomocą kodu PUK będzie mógł je odblokować i ustalić nowe kody PIN. Przy odbiorze nowego dowodu osobistego otrzymamy kopertę z kodem PUK.

Wszyscy, którzy złożyli wnioski o nowy dowód 4 marca i później – otrzymają e-dowód. Na dokument z warstwą elektroniczną trzeba poczekać tyle samo czasu, co na „tradycyjne" dowody. Wnioski o nowy dowód można składać w urzędzie i online.