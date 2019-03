Anioł Polak. Wygrywajcie miłością Fotorzepa/ Kuba Kamiński

Bracia moi kochani, ostatnie pióra ze skrzydeł wyrwałem sobie w tych dniach, gdy patrzyłem na to, co robicie! Drogi Rafale, kto Cię podpuścił do podpisania tej deklaracji? Po co Ci i Twojej partii ta ideologiczna wojna? Naprawdę o prawa mniejszości nie da się zadbać w inny sposób?