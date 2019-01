Tomasz Krzyżak: Wolność dana i zadana Gdańsk, uroczystości pogrzebowe Pawła Adamowicza w Bazylice Mariackiej AFP

Prawie dwa tygodnie minęły już od tragedii w grodzie nad Motławą. Wydawało mi się, że to, co się stało, w jakiś sposób na Was wpłynie, ale wygląda na to, że znów się przeliczyłem. Niewielu z Was, bracia moi, wyciągnęło z tego wnioski. Szkoda. Mówiąc o konieczności przemiany, trzeba, moi drodzy, zaczynać od siebie, a nie oczekiwać jej od tego drugiego.

Muszę zatem zganić Cię Grzegorzu z rampy za Twe słowa wypowiedziane przed tygodniem. Muszę zganić i Ciebie droga Beato za Twe wpisy w mediach społecznościowych. I Ciebie kochany wicemarszałku Ryszardzie. Nie tędy droga. Jeśli mogę wskazać Wam kogoś, z kogo winniście brać przykład, to będzie to Andrzej z pałacu, który rzeczywiście się przejął całą tą sytuacją, oraz zielony Władysław. Możecie się z nimi nie zgadzać w kwestiach politycznych, lecz jeśli idzie o zachowanie w sprawach etycznych, to – przynajmniej w odniesieniu do tej sprawy – zachowali się po prostu przyzwoicie. Na przyzwoitość Jacka ze srebrnego ekranu winienem raczej spuścić zasłonę milczenia, ale nie mogę. „Ciemny lud to kupi" – widzę, że te słowa sprzed lat wciąż są dla Ciebie drogowskazem. Niedobrze. Ów ciemny lud wcale nie jest taki ciemny, jak Ci się wydaje. Powiem tak: gdybyś miał w sobie odrobinę przyzwoitości, to posypałbyś głowę popiołem i powiedział przynajmniej „przeprasz...