Jan Maciejewski: Twarze i rzeczy

Nawet w tej chwili leży obok mnie. Cierpliwie, w tym samym miejscu od kilku dni. W zielonym, jak przystało na kusiciela, pokrowcu. Czytnik e-booków, prezent podarowany przez żonę na 29. urodziny. W samą porę. Stanisław Barańczak miał chyba rację w eseju „Życie zaczyna się po trzydziestce?", że początek czwartej dekady życia jest chwilą, w której młodzieńcza miłość do słowa drukowanego coraz częściej zderza się z niewesołą realnością metrażu. Że to wtedy zaczyna się czas pierwszych rozliczeń i rozstań.

Zanim zaczną się te z ludźmi, a na końcu ze światem, powinny przyjść te z własnymi planami i marzeniami. A więc z rzeczami, które je więziły i rozbudzały. Czas robienia porządków, dookoła i w środku. Nawet jeżeli nie starczy sił i nerwów, żeby dokonać na książkach eutanazji – ostatecznie wyrzucić je ze swojego życia, sprzedać i rozdać, to zostaje zawsze dom spokojnej starości – wciśnięcie ich do drugiego rzędu, w cień ważniejszych zadań. Sprawienie, że staną się niewidoczne, ale i nie do końca znikną.

Kiedy Barańczak zbliżał się do swojej trzydziestki, nie wiedział jeszcze, że metraż, przestrzeń, a razem z nią samego siebie, można tak łatwo i skutecznie oszukać. Wyssać treść z rzeczy, sprawić, że stanie się nieodczuwalna, poręczna. Przestanie ciążyć w plecaku, zalegać na półkach, wiecznie się gubić i brudzić kawą. To właśnie w ciągu życia mojego pokolenia zaczęło coraz skutecznie działać równanie: im więcej treści, tym mniej rzeczy. I nie d...