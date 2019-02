Skarga na uchwałę rady gminy a interes prawny

Zaskarżeniu do sądu administracyjnego podlega uchwała, której postanowienia naruszają interes prawny lub uprawnienie osoby wnoszącej skargę. Do skorzystania z tego środka nie wystarcza sama ewentualna sprzeczność uchwały z prawem.

Uchwała rady gminy będąca aktem prawa miejscowego została zaskarżona przez jednego z mieszkańców gminy do sądu administracyjnego, który oddalił skargę. Obecnie inna osoba chce wnieść skargę na tę samą uchwałę, powołując się na naruszenia jej praw. Czy sąd powinien zbadać zgłoszone przez nią naruszenia, jeżeli mają indywidualny charakter i nie mogły być rozpatrzone przy wcześniejszej sądowej weryfikacji uchwały?

Tak,w orzecznictwie wyrażany jest taki pogląd. W art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) przyjęto, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Podkreśla się, że skarżący musi wykazać, że istnieje bezpośredni związek między zaskarżoną uchwałą a jego własną, indywidualną prawnie gwarantowaną sytuacją. Związek ten powinien istnieć w chwili wejścia w życie zaskarżonej uchwały oraz powodować następstwo w postaci pozbawienia skarżącego konkretnych uprawnień lub nałożenia obowiązków, mających oparcie w przepisach prawa materialnego (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 8 listopada 2018 r., sygn. I SA/Po 467/18, LEX nr 2583761). Do wniesienia skargi na podstawie omawianego przepisu nie legitymuje sama ewentualna sprzeczność z prawem zaskarżanej uchwały. Podnosi się, że w postępowaniu toczącym się na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g. orzeka się tylko w granicach interesu prawnego skarżącego. Przedmiotem badania pod względem zgodności z prawem jest cała uchwała, ale sąd może orzec o stwierdzeniu jej nieważności tylko w części wyznaczonej granicami interesu prawnego skarżącego (por. np. wyrok WSA w Krakowie z 20 czerwca 2018 r., sygn. II SA/Kr 378/18, LEX nr 2518686).

W art. 101 ust. 2 u.s.g. zastrzeżono, że wskazanej wyżej regulacji (dotyczącej możliwości zaskarżenia uchwały) nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i oddalił skargę. Dotyczy to jednak tylko sprawy załatwionej przez sąd. W orzecznictwie podnosi się, że nie można wykluczyć kolejnej skargi z art. 101 u.s.g. na akt prawa miejscowego, pomimo dokonania już wcześniej oceny legalności tego aktu na skutek skargi innego podmiotu. Powaga rzeczy osądzonej z art. 101 ust. 2 u.s.g. dotyczy sprawy, w której sąd administracyjny rzeczywiście orzekał i oddalił skargę, ale z wyłączeniem oceny naruszeń indywidualnych praw poszczególnych podmiotów. Powoduje to, że sąd orzekający o legalności aktu prawa miejscowego, po wcześniejszej kontroli sądowej tego aktu na skutek skargi innego podmiotu, jest związany tymi ocenami wcześniejszego wyroku oddalającego skargę, które odnoszą się do ustaleń dotyczących praw i obowiązków ogółu adresatów. Ma natomiast obowiązek rozpoznania tych zarzutów, które mają indywidualny charakter i nie mogły być przedmiotem rozpoznania sądu wcześniej orzekającego o legalności danego aktu (por. np. wyrok WSA w Krakowie z 23 maja 2018 r., sygn. II SA/Kr 1557/15, LEX nr 2507628).

– Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 101 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 994 ze zm.)