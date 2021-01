Pandemia nie oznacza bezczynności urzędnika - wyrok WSA

Sprawa zaczęła się na długo przed koronawirusem. Uniwersytet wniosek o interpretację do prezydenta miasta złożył na początku maja 2019 r. Chodziło o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

W lipcu 2019 r. fiskus ją wydał, ale ponieważ okazała się nie po myśli uczelni, sprawa trafiła na wokandę. Pod koniec 2019 r. WSA ją skasował. Urzędnicy mięli sprawdzić, czy uniwersytet prowadzi działalność. Sprawa wróciła do nich na początku stycznia 2020 r. Jeszcze w lutym wezwali uczelnię do usunięcia braków formalnych wniosku, na co jej pełnomocnik szybko zareagował. A potem w sprawie zapadła cisza. Druga, niekorzystna dla uniwersytetu interpretacja została wydana dopiero w lipcu.