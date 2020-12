Co dla Polski znaczy brukselski kompromis - wywiad z Władysławem Czaplińskim

Po zawarciu kompromisu w Brukseli, publikacji konkluzji szczytu i zobowiązaniu Komisji Europejskiej do ich realizacji część polskich polityków nadal twierdzi, że to tylko polityczne deklaracje, że nie mają mocy prawnie wiążącej. Proszę powiedzieć, panie profesorze, jaką moc mają te akty, zwłaszcza deklaracja Komisji?

Z orzecznictwa wynika, że tego rodzaju deklaracje wskazują kierunki działań Komisji i są formą samoograniczenia kompetencji uznaniowej. Państwa członkowskie kierujące się wytycznymi Komisji nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności. Sama Komisja jest co najmniej politycznie związana swoimi własnymi deklaracjami. Jest jednak jedno „ale". Próbowałem dotrzeć do tekstu deklaracji Komisji, ale ustaliłem, że było to ustne oświadczenie złożone na posiedzeniu Coreperu (komitetu stałych przedstawicieli państw członkowskich). Nie jest więc to na razie formalne zobowiązanie. Dziwiłbym się, gdyby Komisja zdecydowała się je złożyć, ponieważ oznaczałoby to przyznanie, że nie zamierza wykonywać swoich traktatowych obowiązków.