Macron chce przejąć przywództwo w UE. W Polsce nie widzi rywala

Dlatego to bez konsultacji z Polską, ale także z Niemcami, francuski prezydent zaczął wdrażać program integracji nakreślony w wywiadzie sprzed kilku dni. W piątek Paryż przesłał do unijnych stolic dokument, który ma nakreślić nowe zasady poszerzenia Unii. Ma to być proces zawierający aż siedem etapów, który da gwarancje, że kraj kandydacki nie tylko trwale wdraża zasady państwa prawa, ale także osiąga pewien poziom rozwoju gospodarczego względem Unii. W praktyce to oznaczałoby odłożenie na kilkadziesiąt lat poszerzenia Wspólnoty o kraje zachodnich Bałkanów. Polska, która w lipcu gościła w Poznaniu doroczne spotkania z udziałem kanclerz Merkel tzw. procesu berlińskiego poświęconego integracji tej części Europy, w tym punkcie jest zdaniem Czaputowicza bliższa Niemcom niż Francja.