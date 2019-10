Klęska Macrona w Parlamencie Europejskim

Ale dlatego, że jej postępowanie w przeszłości budzi wątpliwości natury prawnej i etycznej. Chodzi o zatrudnianie na fikcyjnym etacie w PE asystenta krajowego (zwróciła za to pieniądze, ale sprawa nie jest prawnie zamknięta i była przyczyną jej dymisji ze stanowiska ministra obrony). A także o pieniądze, które dostawała, nie wiadomo za co, od amerykańskiego think tanku Berggruen.

Na pewno z forsowania Goulard nie byli zadowoleni europosłowie naszej części Europy, którzy zwracali uwagę na podwójne standardy. Za rzekome konflikty interesów odrzucono od razu kandydatów z Węgier i Rumunii, tymczasem Francuzkę dopuszczono do przesłuchania i do końca forsowano jej kandydaturę. Nawet francuskie media to krytykowały. Jean Quatremer, legendarny korespondent „Liberation" w Brukseli, napisał na Twitterze, gdy wydawało się, że Goulard jednak zostanie komisarzem: „To, co nie przeszłoby w wypadku przedstawiciela wschodu Europy (północ nawet nie wysłałaby kogoś takiego jak Goulard), uchodzi Francuzce".