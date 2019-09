Budapeszt na przesłuchaniu jak Warszawa

Procedura z artykułu 7 unijnego traktatu przewiduje przesłuchania w unijnej radzie (przedstawiciele państw członkowskich), po których może nastąpić głosowanie i stwierdzenie poważnego zagrożenia dla praworządności w danym kraju. W kolejnych fazach może nawet dojść do wprowadzenia sankcji. Jednak do tego potrzebna jest jednomyślność. A wiadomo, że przynajmniej Polska zablokowałaby takie wnioski przeciwko Węgrom, podobnie jak Węgry zablokowałyby działania przeciw Polsce.

Wobec Polski procedura toczy się od stycznia 2018 roku, w poniedziałek po raz kolejny Frans Timmermans miał zdać sprawozdanie z sytuacji w naszym kraju. – Brak sankcji nie oznacza, że procedura jest bezowocna. To jest proces, w którym uwrażliwia się państwa członkowskie na problem łamania praworządności – mówi przedstawiciel fińskiej prezydencji, która w tym półroczu kieruje pracami UE. Dla Finlandii praworządność to priorytet, dlatego razem z Komisją Europejską proponuje nowe instrumenty w tym zakresie, m.in. doroczną ocenę praworządności we wszystkich państwach członkowskich i regularny dialog na ten temat na unijnej radzie ministrów.

– Praworządność jest sprawą UE, tak samo jak państwa członkowskiego. Potwierdził to unijny sąd. To jest wspólna wartość, więc jej treść nie może być modelowana w każdym kraju inaczej – argumentował. Tradycyjnie podobny pogląd na ten temat wyrażali przedstawiciele Niemiec, Francji, Holandii, Szwecji, Danii czy Hiszpanii. – Tylko przez praworządność możemy zagwarantować, że nasze wartości są chronione, to istota naszej Unii. Ale chodzi o coś więcej: żeby rynek wewnętrzny mógł funkcjonować, musimy mieć pełne zaufanie do naszych sędziów i prokuratorów, że są w pełni niezależni od politycznych przywódców. Mamy nadzieję, że nowa Komisja będzie równie dociekliwa w tej sprawie – powiedział szwedzki minister Hans Dahlgren. I podkreślali, że praworządność musi się w przyszłości łączyć z unijnym budżetem. Prace nad odpowiednim rozporządzeniem, które nie wymaga jednomyślności, już trwają.