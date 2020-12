Boris Johnson: Wielka Brytania może być jak Australia w relacjach z UE

Wartość handlu między Australią a UE jest tylko ułamkiem wartości handlu między Wielką Brytanią a Unią.

Jeśli dojdzie do twardego brexitu za trzy tygodnie towary trafiające do UE z Wielkiej Brytanii - a także towary trafiające do Wielkiej Brytanii z UE - zostaną obłożone cłami.

Szefowa KE, Ursula von der Leyen powiedziała, że porozumienie między Wielką Brytanią a Unią Europejską - w świetle istniejących różnic - będzie "trudne".

- Chcemy zapewnić dostęp do naszego wspólnego rynku... ale warunki muszą być uczciwe - powiedziała szefowa KE.