PILNE. UE: Jest porozumienie ws. redukcji emisji CO2

Negocjacje w tej sprawie miały toczyć się przez całą noc. M.in. Polska domagała się doprecyzowania zapisów pakietu klimatycznego.

O osiągnięciu porozumienia w tej sprawie poinformował na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Europe is the leader in the fight against climate change.



We decided to cut our greenhouse gas emissions of at least 55% by 2030. #EUCO pic.twitter.com/XfoCacHoq0