Premier Słowenii odpowiada Sorosowi: Trzymaj się z dala od Unii Europejskiej

W ocenie Sorosa umowa zawarta z „dwoma zbuntowanymi państwami członkowskimi UE”, jest „najgorszą ze wszystkich możliwych”.

„Proszę, trzymaj się z dala od UE i Europy. Twoje brudne pieniądze dla tzw. NGO to największe źródło konfliktów na kontynencie, które niszczy zaufanie wśród ludzi i demokracji” - skomentował na Twitterze Janez Janša, premier Słowenii, zwracając się do finansisty.

Stay away from #EU and Europe, please. Your dirty money for so called #NGOs is the strongest generator of conflicts on the continent, destroying trust among people and democracy. One #Brexit has been enough. EU needs recovery and stability. Chancellor #Merkel did a good job. https://t.co/IF7ho773PD