Morawiecki rozmawiał z Merkel. Potwierdził gotowość do weta

Ok. 11 rzecznik rządu poinformował na Twitterze, że premier Morawiecki rozpoczął rozmowę z kanclerz Merkel w sprawie trwających negocjacji budżetowych w UE.

Zdaniem przedstawicieli polskiego rządu rozporządzenie to jest niezgodne z unijnymi traktatami, które stanowią, że sankcje za łamanie praworządności przyjmuje się jednogłośnie, a nie - jak przewiduje rozporządzenie - większością kwalifikowaną.

"Spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze poszanowania odmienności naszych stanowisk. Nasz wspólny sukces, jakim zakończyły się lipcowe negocjacje budżetowe musi zostać teraz przełożony na odpowiednie zapisy prawne, które następnie zostaną zatwierdzone przez wszystkie państwa UE" - napisał premier Morawiecki na Facebooku.

Morawiecki poinformował, że w rozmowie z Merkel podkreślił, iż "będziemy bronić suwerennego prawa państw europejskich do realizowania zmian i reform oraz litery i ducha traktatów, które stanowią prawo pierwotne i nadrzędne wobec jakichkolwiek innych aktów prawnych i wtórnych mechanizmów, jakie zawierają aktualne propozycje instytucji europejskich". "To stwierdzenie stanowi fundament naszego stanowiska i punkt wyjścia do dalszych rozmów" - dodał Morawiecki.

"Dotychczasowy projekt rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu UE w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach wspólnoty nie został zatwierdzony i nie może zostać przyjęty. Sprzeciw zgłosiliśmy my oraz Węgrzy" - podkreślił Morawiecki.

"Zaznaczyłem wyraźnie, że wentyl bezpieczeństwa w postaci weta musi istnieć jako gwarancja uwzględniania racji i obaw wszystkich państw członkowskich" - dodał polski premier.

"Oświadczyłem dziś Pani Kanclerz, że Polska oczekuje dalszych prac pozwalających na możliwie szybkie znalezienie rozwiązania, które zagwarantuje prawa wszystkich państw członkowskich oraz poszanowanie procedur traktatowych. Poprosiłem również o głębokie przeanalizowanie naszych racji nie tylko z punktu widzenia sporu, który obecnie się toczy, ale także spójności i przyszłej wizji Europy. Potwierdziłem również naszą gotowość do zawetowania nowego budżetu, jeżeli nie znajdziemy rozwiązania, które jest dobre dla całej UE, a nie tylko dla niektórych jej członków" - podsumował Morawiecki.