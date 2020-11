Zbigniew Ziobro: Suwerenność nie ma swojej ceny

- Pod pretekstem praworządności przygotowano mechanizm politycznego zniewalania państw, które nie chcą się podporządkować Unii Europejskiej - skomentował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, podkreślając, że „praworządność jest tylko pretekstem”. - Chodzi o mechanizm, który transferuje realną władzę z Warszawy do Brukseli i daje możliwość urzędnikom oraz największym państwom UE wywierania nacisku na Polskę w przyszłości. (…) To jest radykalna redukcja polskiej suwerenności. To też milowy krok w zakresie tworzenia państwa, jakim miałaby być Unia Europejska ze stolicą w Brukseli. Suwerenność nie ma swojej ceny, nie ma pieniędzy, za które moglibyśmy ją sprzedać. W warunkach pokoju również musimy pielęgnować wolność. Stąd weto było konieczne - przekonywał widzów Telewizji Trwam.

Według ministra wprowadzenie mechanizmu praworządności sprawiłoby, że „demokracja w Polsce stałaby się fasadowa”. - Polacy mogliby sobie głosować, a i tak ostateczne decyzje podejmowaliby urzędnicy w Brukseli. Mogliby oni oświadczyć, że polscy politycy nie będą realizować programu wyborczego, którego chcą ich wyborcy, tylko będą realizować to, co Unia im każe, bo jak tego nie zrobią, to Polsce zostaną odebrane pieniądze - mówił, zaznaczając, że „stawka jest bardzo wysoka”. - Nie idzie tu tylko o wymiar sprawiedliwości, ale o ogromny obszar, na który do tej pory wpływ mieli Polacy. Tego wpływu zostalibyśmy pozbawieni - tłumaczył.

Zdaniem Ziobry „w Brukseli dzisiaj rządzą elity lewacko-liberalne”. - Dlatego kraje o lewicowej proweniencji, gdzie dochodzi do nadużyć na dużą skalę, nie są objęci sankcjami. Sankcje są kierowane do tych krajów, które realnie reformują system funkcjonowania państwa, które walczą z korupcją i walczą o poprawienie losu obywateli. Węgry i Polskę charakteryzuje odwoływanie się do wartości chrześcijańskich. Nienawiść lewackich elit do chrześcijaństwa sprawia, że z taką agresją reagują na nasze rządy - powiedział minister sprawiedliwości.