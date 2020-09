KE staje po stronie Jourovej w sporze z Orbanem AFP

Szefowa KE, Ursula von der Leyen ma "pełne zaufanie" do swojej zastępczyni, Very Jourovej - oświadczyła rzeczniczka von der Leyen po tym jak Viktor Orban skierował do szefowej KE list, w którym domaga się ustąpienia czeskiej komisarz ze stanowiska.