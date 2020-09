Węgry: Propozycja Berlina jest nie do przyjęcia

Przewodniczące pracom Unii Europejskiej w tym półroczu Niemcy przedstawiły w poniedziałek mechanizm powiazania wypłat z przestrzeganiem praworządności.

Nowa propozycja dotycząca odebrana środków za nieprzestrzeganie zasad państwa prawa zostanie przedstawiona przez Komisję Europejską, a do jej zatwierdzenia potrzebna jest kwalifikowana większość głosów. Rozwiązanie to musiałoby poprzeć co najmniej 15 państw członkowskich.