Kidawa-Błońska o brexicie: W Wielkiej Brytanii jak w Polsce

Kidawa-Błońska przekonywała, że to "co się działo kilkanaście miesięcy temu w Wielkiej Brytanii, jest bardzo podobne do tego co dzieje się teraz w Polsce".

Jak mówiła "zaczyna się od słów, od krytykowania Unii, podważania wartości bycia w społeczności".

Zdaniem wicemarszałek Sejmu Polska "zrobiła nawet więcej". - To co robimy z praworządnością w Polsce oznacza, że za niedługo przekroczymy cienką, czerwoną linię - ostrzegła.

Polityk, pytana o wyjście Wielkiej Brytanii z UE, do którego doszło 31 stycznia stwierdziła, że "gdy rozpoczął się proces brexitu cały czas miała nadzieję, że wydarzy się coś takiego, iż Wielka Brytania zostanie w UE".

Jak mówiła w dniu brexitu "niektórzy Brytyjczycy się cieszyli, a inni siedzieli w pubach i płakali". - Widać (...) podział kraju i taką niepewność - mówiła polityk, która w ostatnich dniach odwiedziła Wielką Brytanię i spotkała się z tamtejszą Polonią.

Kidawa-Błońska radziła też, żeby na poważnie wziąć słowa Nigela Farage'a, jednego z orędowników brexitu, który mówił niedawno, że Polska - obok Włoch i Danii - będzie kolejnym krajem, który opuści UE. - Dla Polski bycie w Unii Europejskiej to jest nasze bezpieczeństwo - militarne, gospodarcze, prawne. My marzyliśmy o tym, żeby być w Europie. To co dzieje się teraz na naszych oczach, wbrew nam jest przerażające - stwierdziła.

Przypomniała też, że przed referendum ws. brexitu w Wielkiej Brytanii "wszyscy uważali, że to niemożliwe", by kraj ten wyszedł z UE. - Premier (David) Cameron też w to nie wierzył, a doprowadził do wyjścia z Unii - przypomniała.