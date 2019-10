Wojciechowski do wymiany

Korespondencja z Brukseli

— Decyzja w tej sprawie już zapadła — powiedziało nam nieoficjalnie dobrze poinformowane źródło w Parlamencie Europejskim.

Już 1 października wieczorem, po przesłuchaniu, wiadomo było, że Wojciechowski musi się przygotować na dodatkowe etapy, czyli pisemne pytania na temat wspólnej polityki rolnej oraz ewentualnie dodatkowe przesłuchanie. W środę po południu doszło do kolejnych spotkań w gronie przedstawicieli grup politycznych i wniosek był jednoznaczny: z tą kandydaturą nic się już nie da zrobić i trzeba przyspieszyć wszystkie procedury z nowym przesłuchaniem nawet już 7 października. Jednak w tym czasie trwało też bardzo źle oceniane przesłuchanie Francuzki Sylvie Goulard. Zatem zwiększa się liczba wątpliwych kandydatów (wcześniej źle oceniono również Szwedkę), co oznacza, że dojdzie do międzypartyjnych negocjacji w sprawie całego pakietu.

Czytaj więcej w czwartkowej Rzeczpospolitej, a dziś o 21 na rp.pl