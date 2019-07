PE: Posłowie Brexitu odwrócili się plecami w czasie hymnu

Partia Nigela Farage'a w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobyła 29 mandatów. Już podczas inauguracji członkowie jego ugrupowania pokazali swój stosunek do Unii Europejskiej.

Brytyjscy europarlamentarzyści z partii Brexit odwrócili się plecami podczas odgrywania unijnego hymnu.

