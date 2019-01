Bruksela zbada polskie ubojnie

uż dwanaście krajów wycofuje z rynku trefne polskie mięso. W poniedziałek do Polski przylatują inspektorzy Komisji Europejskiej.

Inspektorzy zbadają na miejscu sytuację w związku z potwierdzonymi już przez władze doniesieniami o nielegalnym uboju mięsa. Polska uruchomiła, na wniosek KE, tzw. system wczesnego ostrzegania dotyczący żywności. Dzięki temu można prześledzić, gdzie dotarło trefne mięso i wycofać je z obrotu.

Według ostatnich informacji dotyczy to rynków 12 państw: Estonii, Finlandii, Francji, Węgier, Litwy, Łotwy, Portugalii Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Niemiec i Słowacji.

- Priorytetem na dziś jest zlokalizowanie i wycofanie z obrotu wszystkich produktów pochodzących z tej ubojni - oświadczył Vytenis Andriukaitis, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności. - Zaapelowałem do polskich władz o podjęcie wszelkich niezbędnych środków i zapewnienia poszanowania unijnego prawa, w tym skutecznych, szybkich i odstraszających kar wobec sprawców tego kryminalnego zachowania. Stwarza ono ryzyko dla zdrowia publicznego i ukazuje nieakceptowalny traktowanie zwierząt - powiedział komisarz.

Przypomniał, że według unijnego prawa każde zwierzę musi być przed ubojem zbadane przez oficjalnego weterynarza. A po dokonaniu uboju musi być zbadane przez oficjalnego weterynarza lub pod jego nadzorem. Zwierzę nie może być uznane za zdatne do spożycia, jeśli cierpiało na choroby lub stwarza zagrożenie zdrowotne. Opisana w reportażu praktyka ciągnięcia niezdolnych do poruszania się zwierząt jest w UE zakazana. Każdy produkt mięsny, co do którego nie ma pełnej gwarancji zgodności z unijnymi przepisami musi być natychmiast wycofany z rynku, szczególnie jeśli ta niepewność dotyczy zagrożenia dla zdrowia ludzi lub zwierząt.



Anna Słojewska z Brukseli