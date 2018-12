Brexit: Po wystąpieniu Junckera w Google wystrzeliła liczba wyszukiwań

W piątek rano w Brukseli sfilmowano premier Theresę May i przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, co doprowadziło do lawiny internetowych spekulacji na temat tego, o czym dyskutowali politycy.

Juncker próbował uspokoić szefową brytyjskiego rządu, która zarzucała mu nazwanie jej "mglistą" (nebulous - eng.).

This doesn't exactly look like an exchange of pleasantries between Theresa May and Jean-Claude Juncker as the Brexit summit gets underway. #EUCO pic.twitter.com/l0r4NwDj8h