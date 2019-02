Izraelski burmistrz: Widzisz uchodźcę? Donieś na niego

Jukatan [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], from Wikimedia Commons

Burmistrz Petach Tikwa w Izraelu, Rami Greenberg, zaapelował do mieszkańców, aby ci za pomocą specjalnej infolinii informowali władze miasta o starających się o azyl imigrantach, których widują w sąsiedztwie, dzięki czemu możliwe będzie wydalenie ich z miasta - informuje "Haaretz".

- Po stworzeniu infrastruktury wywiadowczej, miasto oraz Służba Imigracyjna będą współpracować w usuwaniu imigrantów z miasta - powiedział Greenberg przed tygodniem po spotkaniu z przedstawicielami służb imigracyjnych.

Poniżej dalsza część artykułu

Podległa izraelskiemu MSW Służba Imigracyjna (PIBA - Administration of Population and Immigration) zaprzeczyła, aby współpracowała z lokalnymi władzami przy prowadzeniu takiej antyimigracyjnej polityki.

"Haaretz" informuje, że imigranci z Afryki starający się o azyl w Izraelu przebywają w tym kraju legalnie na podstawie wiz wydawanych i przedłużanych przez PIBA. Imigranci ci mają również prawo do podejmowania pracy, z jednym wyjątkiem: wizy 480 imigrantów, którzy zostali zwolnieni z zamkniętego ośrodka dla imigrantów Holot nie mogą pracować i mieszkać w siedmiu miastach - jednym z nich jest Petach Tikwa.

Dlatego - jak czytamy w dzienniku - lokalne władze, ani PIBA nie mogą usuwać z Petach Tikwa imigrantów, z wyjątkiem tych, którzy należą do grupy 480 imigrantów zwolnionych z Holot.

W Petach Tikwa mieszka obecnie ok. 2500 imigrantów z Afryki starających się o azyl w Izraelu - to ok. 1 proc. mieszkańców.

Władze PIBA po tym jak burmistrz Petach Tikwa poinformował o infolinii, na którą można dzwonić, by informować o starających się o azyl wydały oświadczenie, w którym czytamy, że słowa burmistrza były "nieskoordynowane z PIBA i nieprecyzyjne".

Tymczasem Greenberg twierdzi, że dziś w Petach Tikwa "ludzie boją się spacerować po centrum miasta". - Serce miasta jest opuszczone wieczorem i w nocy ze strachu przed pijanymi cudzoziemcami, z których niektórzy są agresywni - mówi. Dodaje, że cudzoziemcy organizują imprezy - takie jak śluby - nawet w szabat, który jest dla Żydów dniem świętym. I zapewnia, że wraz z PIBA uzgodnił przeprowadzenie operacji usunięcia z miasta cudzoziemców mieszkających tam bez pozwolenia - jak zapewnia miasto chodzi nie tylko o imigrantów z Afryki, ale również np. o Ukraińców przebywających w Petach Tikwa bez wymaganej wizy.

PIBA jednak zaprzecza jakoby planowała taką operację.

ARTYKUŁY POWIĄZANE