Katastrofa hali MTK: wyrok Sądu Apelacyjnego z pozwu zbiorowego

Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w środę wyrok Sądu Okręgowego w sprawie katastrofy hali Międzynarodowych Targów Katowickich z 2006 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpatrywał apelację od wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie, który w kwietniu ubiegłego roku uwzględnił pozew zbiorowy 84 krewnych ofiar katastrofy budowlanej, hali Międzynarodowych Targów Katowickich z 2006 r.

Przyczyną katastrofy były ewidentne wady konstrukcyjne oraz zaniedbania podczas jej eksploatacji, zwłaszcza w czasie obfitych opadów śniegu, kiedy doszło do jej zawalenia się, wskutek czego zginęło 65 osób, a 140 zostało rannych.

SO orzekł że za wypadek ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa: prezydent miasta Chorzowa i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Bliscy ofiar nie domagali się konkretnych kwot odszkodowań, ale chcieli uznania, że za tragedię odpowiada Skarb Państwa – i to uzyskali. Ma to im ułatwić dochodzenie roszczeń pieniężnych.

Ale to może jeszcze potrwać i o tej kwestii mówiła sędzia już w uzasadnieniu wyroku SO. – Ten wyrok nie jest niestety gwarancją, że wszyscy, a tym bardziej szybko, uzyskają zadośćuczynienie – powiedziała. Po pierwsze dlatego, że relacje poszczególnych poszkodowanych (powodów) z ofiarami były różne, inne są uzasadnione oczekiwania rodziców w stosunku do dziecka, a inne między bratem i siostrą.