Izrael: kwarantanna już dla każdego

A każdy wjeżdżający na terytorium tego państwa będzie musiał udowodnić, że dysponuje lokalizacją, w której taką kwarantannę odbędzie. Do ostatniej chwili wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Mike Pence zabiegał by wyłączyć z tego obowiązku obywateli USA.

Izrael, w którym stwierdzono 42 przypadki zarażenia koronawirusem, od kilku tygodni już bardzo ostro traktował pasażerów przylatujących z Europy. W ten sposób władze chciały zniechęcić potencjalnych nosicieli do przyjazdu do ich kraju. Wszyscy Izraelczycy powracający z Europy bądź Azji, a nawet tylko przesiadali się na tamtejszych lotniskach, bądź mieli jakikolwiek kontakt z chorymi zostali zobowiązani do poddania się kwarantannie we własnych mieszkaniach. W tej chwili z takiego nieplanowanego wypoczynku zmuszonych było skorzystać kilkadziesiąt tysięcy osób. Dołączyli do nich przylatujący z 5 europejskich krajów.

Na razie nie wiadomo jednak, gdzie mieliby odbywać kwarantannę cudzoziemcy, którzy przyjechali do Izraela na przykład na urlop. Polskie biura podróży nadal sprzedają takie wycieczki które nagle staniały o 30-50 procent.

Linie z Grupy Lufthansa zawiesiły od 8 marca do końca miesiąca wszystkie rejsy do Izraela (czyli do Tel Awiwu i Ejlatu) po tym, jak Niemcy, Francja, Hiszpania, Szwajcaria i Austria zostały uznane za dotknięte epidemią, a rząd w Tel Awiwie zakazał przylotów cudzoziemców pochodzących z tych krajów i nie pozwalano im na opuszczenie lotnisk. Wszystkie rejsy do Tel Awiwu i Ejlatu od 12 marca, kiedy to zostanie wprowadzona kwarantanna dla wszystkich, do końca miesiąca odwołał również Wizz Air. Linia zadecydowała również o zawieszeniu całej swojej włoskiej siatki.