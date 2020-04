Premier Saksonii o sytuacji na pograniczu: Polski rząd przedobrzył

Pracownikom transgranicznym dzieje się krzywda – uważa szef saksońskiego rządu Michael Kretschmer.

Kolejny wpływowy niemiecki polityk nie kryje zaniepokojenia, a zarazem zniecierpliwienia trudną sytuacją w polsko-niemieckim regionie przygranicznym w związku z obowiązującą w Polsce decyzją o objęciu pracowników transgranicznych dwutygodniową kwarantanną po powrocie do kraju. „Dzieje się tam wielka krzywda” – powiedział premier graniczącej z Polską Saksonii Michael Kretschmer w rozmowie z agencją DPA. „Uważam, że polski rząd przedobrzył” – ocenił, komentując obowiązującą już od końca marca decyzję władz w Warszawie. Jak dodał, Unia Europejska sprawiła, że granica nie dzieli już przestrzeni gospodarczej i życiowej. „Ludzie zdążyli się do tego przyzwyczaić, jeżdżą pomiędzy domem a pracą w obie strony. A przez rygorystyczne zamknięcie granicy z powodu koronakryzysu stało się to wielkim problemem” – mówił Kretschmer. Podkreślił, że otwarcie granicy byłoby także w interesie strony polskiej, bo z powodu restrykcji cierpią przede wszystkim polscy obywatele. Poniżej dalsza część artykułu

W zeszłym tygodniu o złagodzenie restrykcji dotyczących pracowników transgranicznych zwrócił się do polskich władz premier Brandenburgii i koordynator ds. polsko-niemieckiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej. Napisał on w tej sprawie list do swojego odpowiednika po stronie polskiej, podsekretarza w MSWiA Bartosza Grodeckiego. Według niego także w sytuacji przedłużenia przez Polskę obostrzeń dotyczących przekraczania granicy, potrzebne będą pragmatyczne rozwiązania, umożliwiające pracownikom transgranicznym dojazdy do pracy.

Protesty na granicy W miniony piątek wieczorem wzdłuż polsko-niemieckiej granicy doszło do protestów pod hasłem: "Wpuśćcie nas do pracy! Wpuśćcie nas do domu!”. Mieszkańcy pogranicza apelowali do władz o zniesienie obowiązku kwarantanny dla tzw. pendlerów, czyli osób, którzy mieszkają w Polsce, a pracują czy uczą się po drugiej stronie granicy, albo odwrotnie: zamieszkali po stronie niemieckiej, a po polskiej mają pracę, firmę czy rodziny. Jest szansa, że protesty i apele przyniosą skutek. Polskie władze ogłosiły w niedzielę, że w tym tygodniu Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zajmie się tematem małego ruchu granicznego.