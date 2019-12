Krwawy zamach w Somalii. Co najmniej 79 zabitych, ponad setka rannych

Do tragedii doszło w sobotę rano, w godzinach szczytu. Eksplozja była wyjątkowo silna. Większość ofiar to młodzi ludzie, uczniowie i studenci, którzy wracali po miejscowym weekendzie do szkół. Auto, wypełnione materiałem wybuchowym, zdetonowano w pobliżu zatłoczonego punktu kontroli drogowej.

Wybuch był tak silny, że uszkodził także kilka sąsiednich budynków.

Całkowita liczba ofiar nie jest na razie ustalona. Rzecznik rządu Ismael Mukhtar Omar powiedział, że w sobotnim ataku zginęło co najmniej 79 osób, ale parlamentarzysta Abdirizak Mohamed informował wcześniej, że liczba ofiar śmiertelnych wyniesie co najmniej 94, w tym 73 cywilów, 17 policjantów i 4 cudzoziemców.