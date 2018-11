Londyn: Policja znalazła dwa ładunki wybuchowe w opuszczonym mieszkaniu

Blok mieszkalny w Harlesden został ewakuowany po tym, jak w środę rano znaleziono w jednym z mieszkań podejrzane urządzenia. Policja została wezwana do mieszkania przy Craven Park Road około godziny 9.30.

Funkcjonariusze powiedzieli, że w niezamieszkanym mieszkaniu, które było w trakcie renowacji, znaleziono dwa podejrzane urządzenia. Według pierwszych doniesień co najmniej jedno z nich miało być bombą rurową.

Policja odgrodziła zagrożony obszar, a na podjeździe do posesji rozstawiono duży policyjny namiot. Oględziny miejsca trwały cały dzień. Funkcjonariusze prosili o unikanie tej okolicy.

Oficjalny komunikat Metropolitan Police został wydany dopiero wieczorem. Policja przyznała, że znalezisko okazało się urządzeniami wybuchowymi.

"Funkcjonariusze udali się pod wskazany adres i jako środek ostrożności ewakuowali blok mieszkalny oraz zamknęli lokalne drogi dojazdowe, w czasie gry specjaliści oceniali dwa urządzenia. Wstępna ocena była taka, że ??oba były improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi (IED)" - czytamy w komunikacie. Oba urządzenia zostały zabezpieczone i wyniesione z budynku.

Counter Terrorism officers are investigating after two improvised explosive devices were found at an unoccupied flat in Craven Park, #Brent. Cordons have now been lifted. There has been no arrest. Anyone with info can call police on 0800 789321 https://t.co/d2tdRKZwds