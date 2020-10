Spokój ducha

Tegoroczny turniej kobiet od początku jest specyficzny. Nie przyjechała do Paryża bronić tytułu liderka rankingu WTA, Australijka Ashleigh Barty, nie ma też triumfatorki niedawnego US Open Naomi Osaki i zwyciężczyni tego turnieju w roku ubiegłym Bianki Andreescu. Nie ma Belindy Bencic, Serena Williams wycofała się z powodu kontuzji, odpadły Karolina Pliskova i Kiki Bertens, o szybszy wyjazd Rumunki Simony Halep postarała się Iga Świątek. W ten sposób oprócz Sofii Kenin z czołowej dziesiątki rankingu w grze nie ma już nikogo. Może się więc powtórzyć sytuacja z roku 2017, gdy turniej wygrała Jelena Ostapenko z Łotwy, która przyjechała do Paryża jako zawodniczka prawie anonimowa, a wyjechała jako gwiazda.

W turnieju męskim uwagę zwraca głównie to, że znakomicie gra Novak Djoković. Serb jest chyba jedynym tenisistą, który sporo zawdzięcza pustym trybunom. Nigdy nie był w Paryżu ulubieńcem publiczności, ale po tym, co zrobił w Nowym Jorku (miał dużego pecha – to prawda) i co mówił wcześniej o koronawirusie, szczepionkach i oczyszczaniu wody siłą woli, mógłby jeszcze boleśniej poczuć brak wsparcia. A tak gra w ciszy, i to gra znakomicie. Widać wyraźnie, że chce pokazać, jak wielka krzywda spotkała go w Nowym Jorku, jaką niesprawiedliwością było to, że on – niepokonany od początku roku – przegrał w tak kontrowersyjnych okolicznościach.