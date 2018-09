Davis Cup: Przyszłość coraz bardziej we mgle

W ten weekend półfinały Grupy Światowej Chorwacja–USA i Francja–Hiszpania oraz mecz Rumunia–Polska.

Sytuacja jest absurdalna, tak właściwie nie wiadomo, o co na ziemnym halowym korcie w mieście Kluż-Napoka zagrają drużyny Rumunii i Polski. Jest to spotkanie trzeciej rundy Grupy II Strefy Euro-Afrykańskiej, ale co osiągnie zwycięzca poza poprawą sytuacji w daviscupowym rankingu – nie wiadomo.

Poniżej dalsza część artykułu

Przyszłość Pucharu Davisa stanęła pod znakiem zapytania, gdy okazało się, że reforma przegłosowana podczas kongresu Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF) może być niemożliwa do wprowadzenia bez porozumienia z ATP.

Gerard Pique, szef grupy Kosmos pragnącej zawłaszczyć historyczne rozgrywki, pomimo worka pieniędzy, który obiecuje (3 miliardy dolarów w ciągu 25 lat), ma problem. Podczas rozmów prowadzonych z ATP (chce organizować swój drużynowy Puchar Świata) w trakcie US Open pojawiła się propozycja, by finałowy turniej nowego Pucharu Davisa rozgrywać nie w listopadzie, lecz we wrześniu, co bardzo zdenerwowało Rogera Federera, bo w tym miesiącu odbywa się jego Laver Cup. A zadrzeć z Federerem raczej nikt się nie ośmieli, bo to wciąż największa marketingowa lokomotywa tenisa.

Okazało się, że kierownictwo ITF to ludzie nieodpowiedzialni, co widać było zresztą po sposobie wprowadzania tej reformy i komunikowania jej wszystkim uczestnikom tenisowego meczu o miliony.

Reprezentacja Polski w Kluż-Napoka to dwaj młodzieńcy – Hubert Hurkacz, który awansował właśnie do czołowej setki rankingu ATP, i Kamil Majchrzak oraz deblowi weterani – Marcin Matkowski i Łukasz Kubot. Rakietą nr 1 Rumunii jest Marius Copil (81 ATP). Powinien on mieć poważne wsparcie w deblistach – Florin Mergea i Horia Tecau to w tej branży fachowcy światowej klasy. Mecz rozpocznie się w sobotę o 12.00 (dwa single), dokończenie w niedzielę (debel i dwa single, mecze do dwóch wygranych setów).

W półfinale Grupy Światowej Francuzi na korcie syntetycznym podejmą w Lille Hiszpanów. Sytuacja gospodarzy bardzo się zmieniła, gdy podczas US Open kontuzję odniósł Rafael Nadal. Francuzi nagle stali się faworytami, bo Hiszpania bez Nadala to zupełnie inna bajka. W piątkowych singlach zmierzą się Benoit Paire i Pablo Carreno Busta oraz Lucas Pouille i Roberto Bautista Agut. W deblu Hiszpanie wystawiają parę Marcel Granollers- Feliciano Lopez a Francuzi Juliena Benneteau i Nicolasa Mahut.

W drugim półfinale o szczęściu mogą mówić Chorwaci, bo ich rywale, zespół USA, przyjadą do Zadaru (kort ziemny) bez swych rakiet nr 1 i 2 Johna Isnera oraz Jacka Socka.

W piątek Borna Corić zagra ze Steve'em Johnsonem a Marin Cilić z Francesem Tiafoe. W deblu w sobotę Ivan Dodig i Mate Pavić zmierzą się z Mikiem Bryanem i Ryanem Harrisonem. ©?