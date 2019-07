Fantastyczny finał Wimbledonu. Djoković lepszy od Federera

Pierwszego seta Serb wygrał 7:6, w drugim gładko uległ Szwajcarowi 1:6. W trzecim secie znów 7:6 górą był Novak Djoković. Roger Federer ponownie doprowadził stan meczu do remisu, wygrywając w czwartym secie do 4.



W piątym secie Djoković prowadził 6:5 i 7:6, lecz za każdym razem Federer wyrównywał, po czym objął prowadzenie 7:8. Szwajcar miał dwie piłki meczowe, ale Djoković doprowadził do stanu 8:8. Siedemnasty gem piątego seta również wygrał Serb. W osiemnastym lepszy okazał się Szwajcar i znów był remis.



Obaj tenisiści zażarcie walczyli o każdą piłkę. W następny gemach obaj zwyciężali przy swoim serwisie. Szczególnie zacięty był 23 gem finałowego seta, w którym Djoković prowadził 40:0, by później bronić piłki gemowej Federera. Ostatecznie po aucie Szwajcara Serb wygrał i zrobiło się 12:11. W 24 gemie gładko do 0 wygrał Federer i po raz pierwszy w historii w finale Wimbledonu doszło do tie-breaka.



Pierwszą piłkę po długiej wymianie wygrał Serb, drugą - Federer. Następna wymiana przyniosła punkt Djokoviciowi. Serb doprowadził do stanu 4:1, Szwajcar wygrał dwie kolejne piłki. Trzy następne wygrał Djoković i było 6:3. Serwował Federer, punkt zdobył Djoković i wygrał tie-breaka, piątego seta i cały Wimbledon.