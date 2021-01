Powstaje serial o początkach pandemii na Wyspach. Kenneth Branagh jako Boris Johnson

Scenariusz napisali Kieron Quirke oraz Michael Winterbottom. który też serial wyreżyseruje. - Pierwszą falę pandemii Covid-19 zapamiętamy na zawsze. To był czas, gdy kraj walczył z niewidocznym wrogiem. Czas, gdy ludzie zrozumieli, jak ważna jest społeczna solidarność. Przygotowując się do napisania scenariusza odbyliśmy dziesiątki rozmów z tymi, którzy byli na pierwszej linii frontu w szpitalach i przychodniach, z pracownikami i pensjonariuszami domów opieki, a także z osobami z otoczenia Borisa Johnsona – mówi brytyjski artysta, twórca m.in. „Ceny odwagi”, „Mordercy we mnie” czy „Pragnę cię”, do którego zdjęcia zrobił Sławomir Idziak.

I właśnie Boris Johnson będzie głównym bohaterem serialu. Winterbottom chce opowiedzieć jego historię od momentu, gdy stał się szefem brytyjskiego rządu aż do czasu, gdy zachorował na Covid-19 i gdy urodził się jego mały syn. W roli premiera wystąpi Kenneth Branagh.

Zdjęcia do serialu, którego producentami są firmy Freemantle, Passenger i Revolution Films, mają się zacząć w pierwszym kwartale tego roku, premiera przewidziana jest na jesień 2022 roku.