Koronawirus wzmocnił stacje newsowe

O średnio ponad 2 procent udziałów w rynku zyskiwały kanały informacyjne po ogłoszeniu pandemii.

W grupie 16–49 lat liderem jest TVN, ale najwięcej widzów zyskał Polsat News. Wzrosła rola portali internetowych, a widzowie w obliczu największego zagrożenia koronawirusem i wprowadzanych obostrzeń, a więc w okresie marzec–kwiecień, znacznie częściej niż w analogicznym okresie 2019 r. wybierali stacje newsowe. W marcu najczęściej oglądany pośród nich TVN 24 w grupie wiekowej 16–49 zanotował skok z 2,31 do 4,83 proc. udziału w rynku. Drugie TVP Info z 1,20 do 3,65 proc., zaś Polsat News z 0,54 do 2,49 proc. W kwietniu w tej samej grupie wiekowej liderem był TVN 24 (3,88 proc.), drugie TVP Info (3,06 proc.), trzeci Polsat News (2,23 proc.). Dane za Nielsen Audience Measurement. Poniżej dalsza część artykułu

Rekordowe „Wydarzenia" – Kluczem do wzrostu było oczekiwanie na pandemię, wszyscy bowiem wiedzieli, że wcześniej czy później wybuchnie również u nas. Dało o sobie znać poczucie niepewności i próba jego zredukowania – komentuje medioznawca Jacek Wasilewski z UW. – Kanały informacyjne stały się też ważnym źródłem informacji na temat obostrzeń sanitarnych w kolejnych sferach życia.

Z kolei cały kwiecień to śledzenie walki z pandemią. Właśnie w kanałach informacyjnych były na bieżąco podawane liczby nowych zakażeń, chorych i zmarłych, a także ozdrowieńców - mówi Jacek Wasilewski. - Wtedy też podejmowano, często bardzo chaotyczne, decyzje m.in. o zakazie wstępu do lasów. Każdy nowy ruch wymagał wzmożonej orientacji.

– Historycznie analizy oglądalności stacji informacyjnych pokazują, że w chwilach istotnych wydarzeń ludzie szukają wiarygodnych newsów – powiedziała nam Joanna Górska z biura prasowego TVN. – Zdecydowana większość widzów polega na TVN 24 jako na źródle rzetelnych, sprawdzonych i bezstronnych informacji. Od rozpoczęcia epidemii TVN 24 osiąga najlepsze wyniki w historii. Kanał ze średniego udziału około 2,5 proc. w grupie komercyjnej uzyskiwał w niektóre dni ponad 6 proc., a nawet 7 proc. i bywał trzecią lub czwartą najpopularniejszą stacją w Polsce. Natomiast nasz flagowy program informacyjny „Fakty” zajmuje wśród wszystkich widzów pozycję lidera. W okresie marzec–maj gromadził średnio 3 mln widzów (na antenie TVN), co dawało stacji niemal 22 proc. udziału i pierwsze miejsce w rankingach oglądalności programów. Rzeczpospolita

– Polsat News spośród wszystkich stacji informacyjnych w Polsce zyskał w tym okresie najwięcej widzów – mówi Dorota Gawryluk, dyrektor pionu informacji i publicystyki. – Uzyskał w marcu 2,46 proc. udziałów w grupie wszystkich widzów oraz 2,49 proc. w grupie wiekowej 16–49. Oznacza to wzrost w ujęciu rok do roku o 167 proc. w grupie wiekowej 4+ oraz aż 356 proc. w grupie 16–49. – Niezmiennie od lat stawiamy na obiektywizm, prezentowanie sprawdzonych i rzetelnych informacji. Tego w czasie epidemii koronawirusa widzowie potrzebowali. W programach publicystycznych prowadzona jest rzeczowa dyskusja, mamy przedstawicieli każdej strony sporu politycznego.

Zwiększone zainteresowanie informacjami Polsatu News znalazło odzwierciedlenie w wynikach oglądalności głównego wydania „Wydarzeń”, które 2 kwietnia uzyskało oglądalność ponad 5 mln widzów.

Polsat stawiał również na informacje w ofercie głównej anteny, gdzie w połowie marca wprowadzono do ramówki wydanie „Wydarzeń” o godzinie 12.50. Od kwietnia zarówno wydania o 12.50, jak i o 15.50 zostały wydłużone, by widzowie mieli dostęp do jeszcze większej liczby bieżących informacji z kraju i ze świata. W rezultacie „Wydarzenia 12.50” śledziło średnio milion widzów. Z kolei „Wydarzenia 18.50” miały 2,7 mln widzów, zaś „Wydarzenia 15.50” – 1,7 mln widzów.

Sprzężenie między TVN 24 i TVP Info We wszystkich grupach wiekowych liderem było w marcu i kwietniu TVP Info z marcowym udziałem w rynku 6,46 proc. (skok z 3,09 proc.) oraz kwietniowym 5,54 proc. (skok z 3,42 proc.).

– W obliczu pandemii mniej ważne były sympatie polityczne mediów, ważne stały się informacje, a komunikaty rządowe były w telewizji publicznej szczególnie eksponowane – komentuje Jacek Wasilewski. – Z kolei kwiecień był bardzo suchym miesiącem, a TVP Info jest wybierane przez dużą część widzów Polski wiejskiej. Susza poza pandemią była w centrum jej zainteresowania.

Pomimo naszych starań publiczny nadawca nie odpowiedział na pytania dotyczące badań. – Warto zwrócić uwagę, że wyniki dotyczące wzrostu nie różnią się, jeśli chodzi o grupy wiekowe, a to znaczy, że lęk wywołany przez pandemię był powszechny – mówi Jacek Wasilewski. – Całe rodziny mogły zasiadać przed telewizorami, by szukać informacji. Zwłaszcza że wszyscy byliśmy „skoszarowani”. Jeśli nawet młodsi do lat 24 siedzieli przy tak zwanym drugim, komputerowym ekranie, skąd czerpią wiadomości w 60 proc. – to „skoszarowanie” sprawiło, że rola telewizji wzrosła. To doświadczenie z telewizją może być ważne, gdy obecna młodzież powróci po latach przed telewizyjny ekran, bo mimo wszystko wieści o śmierci telewizji są nie tylko przedwczesne, ale i mocno przesadzone.

Drugi pośród kanałów informacyjnych, jeśli chodzi o udziały w rynku we wszystkich grupach wiekowych, był TVN 24 (marzec: 5,84 proc., kwiecień: 5,45 proc.). Jednak w kwietniu TVP Info uzyskało wynik lepszy od TVN 24 tylko o 0,9 proc.

– To sukces, który odnieśliśmy, pomimo znacząco niższego zasięgu technicznego niż TVP Info, docieramy bowiem do 61 proc. gospodarstw – mówi Joanna Górska z TVN.

– TVP Info jako tuba propagandowa oraz pas transmisyjny polityki rządu i prezydenta ponosi konsekwencje niespójności ich działań, czego przykładem była sprawa wyborów prezydenckich – komentuje Jacek Wasilewski. – Gdy spada zaufanie do rządu – trudno spodziewać się wzrostu zaufania do stricte rządowej telewizji. Moment, kiedy TVP przestało być platformą, gdzie można było wyrazić różne opinie na równych prawach, związany jest z ręcznymi manipulacjami. Poziom dziennikarstwa w TVP Info jest też niższy niż kiedyś. Chodzi o profesjonalizm. Trudno ogląda się siermiężne materiały. Nawet osoby mniej wykształcone zauważą grubą propagandę, męczącą z dnia na dzień.

Na tym tle, jak podkreśla Jacek Wasilewski, duże wzrosty zanotował Polsat News. – Zwany jest czasami trzecią opcją – komentuje. – Widzowie, którzy chcieli się usytuować jak najdalej od politycznego sporu, wybierali właśnie Polsat News, chcąc dowiedzieć się „jak jest naprawdę”. Bo im bardziej TVP zaostrzała kurs – tym bardziej wpływało to na TVN. Te media mocno skręciły w stronę tożsamościową. Obie stacje są sprzężone, choć obsługują różne grupy odbiorców. Bez przerwy się badają, patrzą na swoje wyniki – radykalizacja u odbiorców odbija się na treściach. Jest wszakże zasadnicza różnica: media publiczne mają inne obowiązki niż stacja prywatna. Jeśli zaś chodzi o Polsat, jeszcze przed przyjściem PiS do TVP, robiłem wiele analiz dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i w Polsacie zanotowałem najlepszą strukturę wiadomości oraz formę jej podania.

Materiały wideo w telewizyjnych portalach Wzrosty odnotowały także portale kanałów informacyjnych. – Portal TVN 24 odwiedziło 11,4 mln realnych użytkowników (niemal 40 proc. internautów). Ogromną popularnością cieszą się także nasze materiały wideo – liczba wyświetleń to ponad 247 mln – powiedziała Joanna Górska z TVN.