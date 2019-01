Meghan Markle wróci do aktorstwa? Proponują jej miliony

Meghan Markle, księżna Sussex, ponownie otrzymała propozycję wystąpienia w serialu "The Suits”.

Zanim Meghan Markle dołączyła do brytyjskiej rodziny królewskiej, zajmowała się aktorstwem. W roku 2005 zadebiutowała w filmie "Zupełnie jak miłość", a pięć lat później pojawiła się w dramacie "Twój na zawsze". Największą popularność przyniosła jej jednak rola Rachel Zane w serialu "The Suits”. Ze względu na to, że miała dołączyć do brytyjskiej rodziny królewskiej, z obsady serialu odeszła w listopadzie 2017 roku.







Poniżej dalsza część artykułu

Jak donoszą amerykańskie media, producenci popularnego serialu „The Suits” mieli zaproponować Meghan Markle miliony dolarów za ponowne wystąpienie w produkcji. Nie byłby to jednak pełnoprawny angaż, a kilkuminutowy epizod w jednym z odcinków. Bohaterka, w którą miałaby się wcielić, podobnie jak księżna, spodziewałaby się dziecka. Żona księcia Harry’ego za udział w produkcji otrzymałaby kilka milionów dolarów, które miałaby przekazać wybranej przez siebie organizacji charytatywnej.

Media zaznaczają, że choć propozycja może być kusząca, decyzja nie należy tylko do Meghan Markle, gdyż kwestie występów publicznych w dużym stopniu zależne są od Królowej Elżbiety II i protokołu dyplomatycznego rodziny królewskiej.