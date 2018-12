Jak Halina Konopacka szukała flagi

Dokument z okazji stulecia odzyskania niepodległości podsumowujący sukcesy polskiego sportu na tle historii pokaże w sobotę Jedynka.

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i osiąść na laurach to klęska” – te słowa Józefa Piłsudskiego rozpoczynają film – On uważał, że sport i wychowanie fizyczne powinny służyć wyższym celom i reprezentowaniu Polski na arenie międzynarodowej – mówi historyk Kajetan Hądzelek.

Dokument przywołuje największe triumfy polskiego sportu, które utrwalone zostały w archiwalnych filmach. Także dzięki archiwaliom komentują je zwycięzcy, z których wielu już odeszło.

O zdobyciu srebrnego medalu w kolarstwie na Igrzyskach Olimpijskich w 1924 roku opowiada Franciszek Szymczyk– także o tym, jak wzruszające było podnoszenie polskiego sztandaru w tej uroczystej chwili.

Halina Konopacka, triumfatorka Igrzysk w 1928 roku z Amsterdamu – pierwsza złota medalistka, dyskobolka – w materiale archiwalnym opowiada, że była nieszczęśliwa, kiedy przez ponad 20 minut organizatorzy nie mogli znaleźć biało-czerwonej flagi, by ją wciągnąć na maszt. A Bohdan Tomaszewski wylicza wielorakie zalety tej sportsmenki ujawniając, że darzył tę niebanalną postać uczuciem uwielbienia.

Widzowie usłyszą też, jak skomentował swoje sukcesy genialny biegacz Janusz Kusociński przed tragiczną śmiercią, gdy został rozstrzelany przez Niemców w Palmirach, mając zaledwie 33 lata.

Jest też o złotym medalu Elżbiety Krzesińskiej za w skok w dal w Melbourne, sukcesach Leszka Drogosza i całego bokserskiego teamu, nad którym trenerską i pedagogiczną pieczę sprawował Feliks Stamm zwany Papą, o sukcesach szermierza Wojciecha Zabłockiego, emocjach towarzyszących wyścigom kolarzy w dorocznych Wyścigach Pokoju.

Jak przypominają autorzy filmu, sukcesy polskich sportowców często służyły propagandzie politycznej, bywały osłodą w czasach siermiężnych, gdy w innych dziedzinach życia nie było się czym cieszyć.

Po raz pierwszy w całości Igrzyska Olimpijskie transmitowane były w polskiej telewizji w 1960 roku z Rzymu Osiem lat później – nocne transmisje z Meksyku – kosztowały widzów wiele wyrzeczeń. Triumf Ireny Szewińskiej w biegu na 200 metrów okraszony rekordem świata – potrafił jednak wiele wynagrodzić.

Kalejdoskop zdarzeń i emocji, przypomnienie wzruszeń i tych, dzięki którym były one przeżywane.

Premiera dokumentu „100 lat polskiego sportu” zrealizowanego przez Zbigniewa Rytela w sobotę 22 grudnia o 15.50 w TVP 1.